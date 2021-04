Dove vedere la serie tv Chuck? Guida per recuperarla in streaming

Sono passati parecchi anni dal 2007, anno in cui lo show di spionaggio Chuck arrivò per la prima volta in televisione diventando subito uno degli spettacoli più apprezzati tra i suoi spettatori, con la sua appassionata fanbase che ha tenuto a galla la serie per gran parte delle sue cinque stagioni.

La serie vede il mite Chuck Bartowski gettato a capofitto in un mondo di segreti governativi e missioni mortali quando carica accidentalmente un supercomputer top secret nel suo cervello. Chuck è sempre stata famosa per le sue numerose citazioni e i sottili riferimenti alla cultura nerd e geek. Tra questi ne abbiamo già segnalato alcuni come quello riguardante Blade Runner, ma se voleste rivedere la serie o voleste vederla per la prima volta, ecco dove recuperarla in streaming.

Chuck va in onda tutti i giorni su Premium Action di Sky (canale 459 in qualità SD e canale 125 in qualità HD). Se, però, voleste recuperarlo fin dalla prima stagione, dovreste farvi un abbonamento a Infinity oppure, se aveste l'abbonamento ad Amazon Prime Video, potreste avere bisogno di una VPN poiché in alcuni Paesi come gli Stati Uniti, ma non in Italia, è disponibile pure in quella piattaforma.

Per chi non lo sapesse, una VPN è un particolare servizio di rete che può essere utilizzato per criptare il traffico Internet e, di conseguenza, proteggere la propria identità online. Può anche funzionare come una estensione geografica della rete locale privata (LAN) e che, quindi, permette di collegare tra loro, in maniera sicura, i siti della stessa azienda dislocati sul territorio. In parole povere potreste vedere un contenuto, in questo caso, statunitense rimanendo comodamente seduti a casa vostra.

La serie Chuck ha permesso di far aumentare il successo di attori come Zachary Levi che, attualmente, è impegnato in progetti ad alto budget come il secondo capitolo del film DC Shazam! 2. Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.