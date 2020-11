Dove vedere i Simpson su Sky? Guida definitiva per guardarli in TV

Dopo l'acquisizione della Fox da parte di Diseny, ormai due anni fa, sono ufficialmente entrati in listino della Casa di Topolino, approdando poi lo scorso anno in versione assolutamente integrale su Disney+, ma in Italia i giallissimi abitanti di Springfield sono disponibili anche su Sky.i Simpson di Matt Groening

Dallo scorso 24 marzo 2020, infatti, la serie è passata in via ufficiale al servizio streaming, ma in territorio Italiano è ancora possibile guardare le avventure quotidiane di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson anche in TV, dalla prima alla 30° stagione su Sky on Demand o Now TV, che sarebbe il servizio di broadcasting streaming della compagnia.



Con la trentunesima stagione attualmente in programma, I Simpson di Matt Groening festeggiano il loro trentunesimo anno di vita, dato che non hanno mai saltato un solo anno di trasmissione o uscita dal 1989, tra le serie animate più regolari, longeve, seguite e di successo mai prodotte da FOX e passate sul piccolo schermo. Sono davvero personaggi iconici in delle storie che hanno segnato il racconto della serialità americana e internazionale, cult nel senso più totale della parola.



Nonostante i tanti cambiamenti apportati alla serie in doveroso appoggio alla woke culture americana, I Simpson restano ad oggi imperdibili e con qualcosa di divertente e stimolante da dire, anche se in misura ridotta rispetto al passato.