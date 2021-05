Dove vedere la stagione 7 di Agents of Shield? Guida per recuperare in streaming il finale

La settima ed ultima stagione di Agents of SHIELD rappresenta la fine di un’era, la serie è stata il primo tentativo della Marvel di realizzare uno show derivato dai suoi film Marvel Cinematic Universe, in questo caso con protagonista l’agente dello SHIELD Phil Coulson interpretato da Clark Gregg.

“Coulson e gli agenti dello SHIELD sono spinti indietro nel tempo e bloccati nella New York City del 1932”, anticipa la sinossi della stagione. "Con il nuovissimo Zephyr impostato per saltare nel tempo in qualsiasi momento, la squadra deve affrettarsi a scoprire cosa è successo. Se falliscono, significherebbe un disastro per il passato, il presente e il futuro del mondo".



Gli episodi finali dello spettacolo hanno visto i protagonisti cercare disperatamente di impedire che l'organizzazione venisse cancellata dalla storia dai Chronicoms e da Nathaniel Malick, il che li ha portati a viaggiare nel tempo.



Se volete recuperare tutte le stagioni di Agents of SHIELD, compresa la settima che ha debuttato in prima tv assoluta su Fox lo scorso 5 giugno 2020, a partire dal 5 dicembre 2020 l'ultima stagione è stata rilasciata in streaming anche su Netflix.



Marvel Agents of SHIELD conclude la sua corsa con 136 episodi ed è una delle offerte televisive dedicate ai supereroi di maggior successo. Il grande finale è caratterizzato da un'entusiasmante connessione con Avengers: Endgame e il Regno Quantico che ha giocato un ruolo importante negli eventi degli episodi.



Alcune indiscrezioni parlano già di un possibile revival di Agents of Shield targato Disney+ mentre i fan sognano uno spin-off di Agents of Sword con Chloe Bennet nuovamente nei panni di Daisy.