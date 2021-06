Dove vedere tutte le stagioni di Peaky Blinders in streaming?

Peaky Blinders, serie tv creata da Steven Knight, è uno dei più grandi successi della BBC degli ultimi anni e i fan stanno aspettando con impazienza la sesta ed ultima stagione che concluderà questa prima parte di narrazione.

Ambientata nel 1919 la serie segue la storia di una banda spietata, i Peaky Blinders, che prosperano a Birmingham all'indomani della Grande Guerra quando le attività della malavita come il commercio illegale di armi, la protezione e le truffe nel gioco d'azzardo sono diventate all'ordine del giorno.

Finora, la serie è andata avanti per cinque stagioni in totale con i fan seguono la famiglia Shelby guidata da Thomas Shelby (Cillian Murphy) attraverso le loro imprese.



Se volete guardarla per la prima volta o volete fare un rewatch prima dell’uscita dell’ultima stagione ecco dove potete vedere in streaming le prime cinque stagioni di Peaky Blinders:

Netflix

Amazon Prime Video



Come dicevamo però, la sesta stagione non metterà fine alla storia della famiglia Shelby.

Knight ha infatti annunciato che verrà realizzato un film di Peaky Blinders e che questo era il suo piano fin dall'inizio per concludere la narrazione. Inoltre, potrebbero arrivare anche alcuni spin-off di Peaky Blinders che potrebbero continuare a raccontare la storia di questa famiglia.



I progetti per il futuro non mancano e in attesa dell'ultimo capitolo della serie un bel rewatch è d'obbligo per rimettere in ordine le idee e se non avete mai visto Peaky Blinders, è sempre il momento giusto per iniziare una nuova serie tv!