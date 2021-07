Dove si può vedere The Vampire Diaries? Ecco come guardarlo in streaming

The Vampire Diaries è una serie televisiva che ha debuttato nel 2009 e fin da subito ha riscosso un grandissimo successo sia tra gli adolescenti che tra gli adulti, tanto da giungere a un'ottava stagione con ascolti alle stelle.

Vi siete persi una o più puntate della serie tv? Nessun problema, su internet è possibile vedere in streaming le puntate della vostra serie tv preferita, questo comodamente dallo schermo del vostro PC, del tablet o dello smartphone. Se ritenete che i servizi di pay Tv siano troppo cari, non preoccupatevi, poiché ci sono valide alternative gratuite e del tutto legali a vostra disposizione.

Attualmente la serie va in onda anche sul canale Mediaset 20 del digitale terrestre, ma è chiaro come sia alquanto confusionario poterlo vedere rispettando alcuni orari non proprio comodissimi. Per recuperare l'intera serie The Vampire Diaries con calma e tranquillità, quello che dovete fare, nolenti o volenti, è un abbonamento a qualche servizio di streaming. Ma tranquilli: non sono tutti a pagamento!

Le otto stagioni di The Vampire Diaries, in Italia, si trovano integralmente sul servizio di streaming gratuito Mediaset Play e su quello a pagamento Infinity. Le prime quattro stagioni, invece, potete anche trovarle su Chili pagando il singolo episodio o la singola stagione completa. Insomma, avete l'imbarazzo della scelta per recuperare la serie sui vampiri più popolare della televisione.

In ogni caso sembra passata una vita da quando The Vampire Diaries faceva il suo debutto su The CW, all'epoca in cui i vampiri erano tornati di moda grazie al grande successo ottenuto da Twilight. Eppure, era solo il 2009, e allora la maggior parte del cast principale dello show non aveva ancora conosciuto la fama (il più noto era sicuramente Ian Somerhalder grazie a Lost). Chissà che un giorno non arrivi anche una vera e propria reunion del cast di The Vampire Diaries, magari per un possibile revival?