Dove vedere Valencia - Atalanta in streaming e TV in chiaro

Torna questa sera la Champions League in chiaro, con una partita d'eccezione: Valencia-Atalanta, valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione più importante ed affascinante del mondo. Il match, contrariamente a quanto avvenuto all'andata, potrà essere visto anche in chiaro.

L'appuntamento è alle 20:30 su Canale 5 con l'ampio prepartita condotto da Giorgia Rossi, mentre alle 21 si scenderà in campo con il match vero e proprio, che per ragioni legate al Coronavirus si giocherà in uno Stadio Mestalla blindato ed a porte chiuse.

Ovviamente Mediaset trasmetterà anche un ricco post partita, ma probabilmente non sarà possibile intervistare i protagonisti per le stesse ragioni.

L'altra partita della serata, tra Lipsia e Tottenham, sarà trasmessa sempre alle 21 in esclusiva su Sky. Lo stesso varrà anche per i match di domani sera, ovvero PSG-Borussia Dortmund e Liverpool-Atletico Madrid, che saranno a disposizione solo di coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport.

Chiaramente, per coloro che intendono seguire le partite in streaming, Valencia-Atalanta potrà essere vista in streaming su MediasetPlay e SportMediaset o, in alternativa, su Sky Go e Sky Go Plus per coloro che possiedono un abbonamento a Sky che prevede uno dei due servizi.

L'Atalanta parte dal 4-1 dell'andata, con tutti i favori dei pronostici, ed è destinata a regalare altre emozioni ai tifosi.