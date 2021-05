Dove vedere Vikings 6 seconda parte? La guida aggiornata per lo streaming

Vikings si è ormai conclusa e abbiamo potuto conoscere tutti i retroscena sulla storia di Bjorn la Corazza e sugli altri personaggi principali. Se, però, doveste ancora recuperare la seconda parte della sesta stagione, ecco a voi come fare.

La seconda parte della Stagione 6 dell'apprezzatissima Vikings è andata in onda su Sky Atlantic e NOW a partire dal 7 aprile, ma per chi non riusciva proprio ad aspettare vi era la possibilità di guardare gli episodi precedenti on demand a partire dal primo aprile, quando sono state rese disponibili tutte le stagioni complete della serie. In realtà, già dal 30 marzo, la seconda parte è disponibile anche su Netflix e Amazon Prime Video (anche se per quest'ultima serve un servizio VPN per adesso). In Italia, però, la serie è arrivata inizialmente su TimVision in contemporanea con l'uscita negli Stati Uniti, ovvero il 30 dicembre 2020.

Ricordiamo che la seconda parte della sesta stagione di Vikings è composta da 10 episodi e nel promo, Oleg (Danila Kozlovsky) riceve la Comunione prima di scendere in battaglia al fianco di Ivar il Senz’ossa (Alex Høgh Andersen). Verso la fine del video, in lontananza appare Bjorn la Corazza (Alexander Ludwig), il quale è visibilmente provato dalla battaglia ed era stato dato per morto dopo che Ivar lo aveva infilzato con la sua spada. Bjorn è vivo anche se sanguina dalla bocca e sembra avere difficoltà a respirare. Nondimeno, Bjorn è sul suo cavallo e si appresta a fronteggiare l’armata del fratello.

