Dove vedere Vikings? Tutte le piattaforme su cui guardarlo in streaming legale

Ve lo promettiamo da tempo, eppure continuano a farci rimangiare la parola: Vikings 6B non ha ancora una data d'uscita ufficiale, e vi giuriamo che non è colpa nostra. Tralasciando tutto ciò, è chiaro che a breve ne sapremo di più su quando finalmente potremo vedere la conclusione delle vicende di Bjorn la Corazza e dei suoi fratelli.

Nell'attesa, però, vogliamo continuare a parlare di una delle serie più viste degli ultimi anni, con una serie di approfondimenti utili e FAQ, come per esempio in quale periodo storico sia ambientato Vikings, a chi si ispira la figura del Floki che abbiamo visto in Vikings, o anche le incredibili location del set della serie di Vikings. Oggi, invece, vogliamo aiutare coloro che vorrebbero rivedere tutto lo show, per ricordarsi cosa successo fino a ora aspettando il finale, o anche chi la serie non l'ha mai vista, ed è intenzionato a farlo. Dove si può trovare lo show ideato da Michael Hirst in streaming legale?

C'è davvero l'imbarazzo della scelta, ma partiamo con ordine. La serie è uscita con la sua prima stagione a partire dal 3 maggio 2013 in Canada, paese d'origine della produzione targata MGM History, ma per vederne gli episodi in Italia per la prima volta abbiamo dovuto aspettare il 28 maggio 2014 per opera di Rai 4.

Decisamente minore lo scarto avvenuto dall'uscita della seconda stagione in Canada e quella in Italia: dopo essere arrivata in lingua originale dal 27 febbraio 2014 al primo maggio dello stesso anno, lo show viene pubblicato dalla piattaforma TIMvision tutta insieme il 4 novembre 2014. Da quel momento in poi, moltissimi altri provider si sono assicurati la pubblicazione dello show, e vediamo insieme oggi quali sono i servizi che vi possono permettere di poter assistere alla serie sui vichinghi.

Oltre, ovviamente, a TIMvision, potete trovare tutte le stagioni dalla prima alla 6A su Netflix, sicuramente una piattaforma più popolare (almeno per numeri) di quella di TIM, le intere gesta di Ragnar e dei suoi figli sono ritrovabili nel popolare servizio streaming.

Di recente, si è aggiunto anche Amazon Prime Video tra i distributori della serie, disponibile anche in questo caso interamente, dalla prima alla sesta parte A. Inoltre, sebbene attualmente non siano disponibili nel servizio On Demand, e quindi per la visione in streaming su Sky Go, anche Sky ne detiene i diritti per la trasmissione, sul proprio canale Sky Atlantic.

E per vederla in chiaro? Rai 4 si sta occupando della trasmissione della serie in chiaro, ma attualmente è ferma alla quinta stagione: in futuro, arriverà anche la sesta, probabilmente quando ne sarà uscita anche la parte B, che andrà a concludere l'intero show.

Davvero difficile non riuscire a trovare questa serie in streaming legale, dunque. E mentre vi lasciamo a un nostro bilancio sulla prima parte della sesta stagione di Vikings, la palla passa a voi: avete già visto Vikings? Avete intenzione di recuperarla su una piattaforma di streaming, o addirittura iniziarla per la prima volta? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!