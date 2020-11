Dove vedere Walker Texas Ranger? Guida completa per TV e streaming

Walker Texas Ranger è una serie televisiva statunitense andata in onda sul canale CBS dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. La serie venne creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis e vedeva come protagonista il ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris.

A distanza di più di 19 anni, la serie continua ancora a macinare appassionati grazie anche alle numerose repliche mandate in onda per anni. In Italia, ad esempio, fu mandata in onda da Canale 5 per le prime due stagioni, poi su Italia 1 dal 1996 sino al 2003: dal dicembre 2002 la serie è stata replicata su Rete 4 e da vari canali pay-tv come Duel TV, FX, AXN. A partire dalla terza stagione la serie fu mandata in onda su Italia Uno ogni sabato fino all'ultima stagione che fu trasmessa dal 19 novembre 2002 al 6 marzo 2003, tranne l'ultima puntata che andò in onda di giovedì.

Gli episodi a durata doppia Pericolo nell'ombra e Riunione mortale della seconda stagione, e La strada della vendetta e Zona di guerra della terza vennero trasmessi nel 1997 su Italia 1 come film-tv autonomi, per seguire anche la decisione presa dalla CBS al loro primo passaggio TV. Tale formula venne utilizzata anche nelle successive repliche su Rete 4 e solo a partire dal settembre 2006 questi episodi vennero trasmessi come puntate correnti della serie, per poi essere nuovamente ritrasmessi come film-tv accorpati nel maggio 2016 su Rete 4, includendo anche l'episodio La leggenda di Cooper della terza stagione.

Ma adesso, dove vengono trasmessi gli episodi di Walker, Texas Ranger visto anche il ritorno in auge dopo l'annuncio del nuovo reboot con Jared Padalecki Walker? Allora, diciamo che il consiglio più semplice che possiamo darvi è di guardare gli episodi in streaming poiché in Tv siamo già giunti alla settima stagione che va in onda su Iris alle 20:30 da lunedì al venerdì e alla terza e sesta stagione che vanno in onda rispettivamente su Canale 20 e Iris dal lunedì al venerdì in tarda notte (dalle 02:44 alle 03:23) e la mattina alle 07:50 circa.

Purtroppo non ci sono piattaforme di streaming in Italia che permettono di vedere tutte le stagioni in totale libertà. L'unico modo per vederlo in streaming liberamente è utilizzare un servizio VPN per guardalo sul canale della CBS ogni sabato alle 9 (canale 147 di Sky) o sul servizio di streaming di PlutoTV o di Crackle.

Ma quante stagioni ha Walker, Texas Ranger? Ecco a voi la guida completa.