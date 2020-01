Vediamo com'è andata a finire per due personaggi di Arrow

I produttori di Arrow ci avevano promesso un finale che avrebbe onorato tutti i personaggi, e secondo l'opinione di molti, hanno mantenuto la promessa. Cosa ne è stato dunque di Thea Queen (Willa Holland) e Roy Harper (Colton Haynes)?

La risposta è molto semplice, in realtà: nel finale di serie Roy e Thea si sono fidanzati.

Speedy e Arsenal, come in realtà un po' tutti nell'Arrowverse, non hanno certo avuto una vita facile, e ciò non poteva che riflettersi sulle loro relazioni amorose, specialmente quando queste coincidevano.

In Fadeout, la scomparsa di Oliver fa rendere conto a Roy di volersi riconciliare una volta per tutte con Thea, con la quale non stava più insieme da quando era stato colpito dalla Bloodlust dovuta al Lazarus Pit. Così, con indosso il suo costume da Arsenal, il ragazzo raggiunge Thea su uno dei tetti di Star City, e i due iniziano a parlare del loro rapporto e di come si è concluso. A questo punto, Roy chiede a Thea se potrà mai perdonarlo e... di sposarlo.

La risposta di Thea però non viene resa nota, almeno non finché i due non si ritrovano nuovamente nella Queen Mansion, dove la ragazza accetta la proposta.

Secondo Marc Guggenheim, la riconciliazione dei due era una delle priorità del team produttivo-creativo per il finale: "L'idea di farli fidanzare, quella è stata un po' un'idea dell'ultimo minuto con cui me ne sono venuto fuori mentre lavoravo a queste scene. Ma sia Beth [la showrunner] che io sapevamo che volevamo farli finire insieme. Il problema era che li avevamo fatti lasciare e rimettere insieme così tante volte nel corso degli ultimi otto anni, che sembrava una cosa trita e ritrita. E lo era" spiega "Per cui ho capito che l'unico modo per rendere queste scene degne di un episodio finale era quello di metterli in una posizione in cui non si erano mai trovati prima: quella di impegnarsi per davvero l'uno nei confronti dell'altra. Non li avevamo mai indirizzati veramente verso il matrimonio, ed è stata questa la chiave che ha reso diversa e significativa questa riconciliazione".

E voi che ne pensate? Credete che sia il giusto finale per questi due personaggi? Fateci sapere nei commenti.