Diamo un primo sguardo al look di Starfire nella nuova stagione di Titans

Nel trailer della seconda stagione di Titans abbiamo potuto dare un primo sguardo ai nuovi costumi e personaggi che troveremo nella serie TV di Netflix. I fan però non sono riusciti a vedere i cambiamenti di Starfire, ma una recente foto presa da dietro le quinte, soddisferà almeno in parte la loro curiosità.

Un utente di Reddit ha infatti creato un post sulla pagina ufficiale dedicata alla serie in cui è possibile vedere con chiarezza il nuovo taglio di capelli dell'attrice. Come avevamo già scritto, era stata l'attrice stessa a pubblicare un video dietro le quinte di Titans mostrando il look che avrà nel corso della seconda stagione.

Pare quindi che il personaggio sarà più simile alla sua versione animata, come è stato chiesto più volte dai fan dei supereroi DC. Non è la prima volta che gli appassionati dello show ricevono scoop grazie a post su Reddit, recentemente è stata mostrato anche il personaggio di Ravager, assassina figlia di Deathstroke.

Ricordiamo che le puntate della seconda stagione andranno in onda a partire dal prossimo 6 settembre, scopriremo quindi come Raven riuscirà a gestire i poteri ricevuti dal padre, e come questo andrà ad influenzare il suo rapporto con gli altri supereroi dei Titans.