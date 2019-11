Vediamo il concept art di U.S. Agent, personaggio di Falcon and The Winter Soldier

Dopo aver visto la prima foto dal set di Falcon and The Winter Soldier, i fan delle serie TV sui personaggi Marvel saranno entusiasti del primo concept art che ci mostra U.S. Agent, prossimo supereroe presente nello show di Disney+.

In occasione dell'arrivo del servizio streaming prodotto dalla Casa di Topolino, è stato mostrato agli appassionati dei comics americani il video "Expanding the Universe", che ha dato un breve assaggio del mondo post Avengers: Endgame. Nel filmato è stato svelato il look del personaggio interpretato da Wyatt Russell e chiamato U.S. Agent, come potete vedere dall'immagine presente in calce alla notizia, il costume è molto simile a quello indossato da Capitan America, ma con i colori che richiamano la bandiera degli Stati Uniti.

Sembra quindi probabile che il suo ruolo sarà quello di un nuovo supereroe creato dal governo americano, dopo la sorte toccata a Steve Rogers, nonostante il parere contrario di Sam e Bucky. Ed è proprio Sebastian Stan, durante un'apparizione in un Comic-Con, ad aver avvisato che la serie stupirà tutti i fan, anche se ancora non abbiamo molte indiscrezioni riguardo la trama, tranne che in Falcon and The Winter Soldier i protagonisti dovranno affrontare una minaccia virale. Anche la data di uscita non è ancora stata rivelata, indicata per ora con un generico 2020.