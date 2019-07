Vediamo la copertina dedicata a Batwoman presente nel nuovo numero di TVGuide

Si avvicina la data di inizio del San Diego Comic-Con, in occasione dell'evento della cittadina californiana la rivista TVGuide ha deciso di dedicare la copertina del suo ultimo numero ai supereroi delle serie DC e The CW. Vediamo quella con protagonista Batwoman.

Dopo il teaser che ci mostra la moto di Batwoman, i fan della serie potranno dare un'occhiata al costume indossata dall'eroina di Gotham City interpretata da Ruby Rose, attrice famosa per la sua parte in Orange is the New Black. Tutti gli appassionati che si recheranno allo stand di DC Comics riceveranno gratuitamente una variante della copertina a loro scelta. Non è la prima promozione con protagonista Kate Kane, come potete vedere da questa notizia di un hotel di San Diego con le chiavi a tema Batwoman.

Non resta che attendere il 6 ottobre per poter vedere le avventure del difensore di Gotham, costretto ad intervenire dopo che la scomparsa di Bruce Wayne ha lasciato la polizia della città alla completa mercé delle gang di strada.

Oltre all'attrice australiana nel cast troveremo Camrus Johnson e Meagan Tandy, mentre il ruolo del villain sarà di Rachel Skarsten. David Nutter si occuperà della regia della serie, continua così la sua collaborazione con l'emittente televisa The CW, iniziata con il suo lavoro in Supernatural e Smallville.