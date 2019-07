Vediamo la copertina di Entertainment Weekly dedicata a Supergirl

Lo show di Supergirl è arrivato alla sua quinta stagione, riuscendo a mantenere elevata la qualità delle puntate della serie TV. Anche i fan di Kara Zor-El sono in aumento, per questo la rivista Entertainment Weekly ha deciso di dedicare la sua copertina al personaggio di Melissa Benoist.

Nell'immagine, che trovate in calce alla notizia, è presente in primo piano la protagonista della serie con il nuovo taglio di capelli. Il costume invece è quello che ha portato finora, ma come sappiamo nella quinta stagione indosserà una divisa diversa. Se non l'avete ancora vista, ecco una foto di Kara Zor-El in Supergirl 5.

Inoltre è presente una breve intervista a Melissa Benoist: "Sono cresciuta con questo personaggio. Mi ci è voluto un po' di tempo per sentire la forza di un supereroe. Penso che se non si prova questa sensazione dentro di sé è difficile interpretare al meglio Supergirl".

L'attrice è sempre più legata alle vicende della serie, tanto che dirigerà una puntata di Supergirl 5, nello specifico l'episodio 17, segnando il suo debutto dietro una macchina da presa.

Ricordiamo che la quinta stagione andrà in onda a partire da ottobre, prodotta dall'emittente The CW. In Italia invece le puntate saranno disponibili sul canale televisivo di Mediaset Italia 1.