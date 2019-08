Vediamo il costume che Pedro Pascal indosserà in The Mandalorian

La prossima serie TV con protagonista Pedro Pascal, famoso per la sua parte in Game of Thrones e Narcos, è sicuramente tra le più attese dal pubblico. Dopo la conferma che il trailer di The Mandalorian verrà mostrato durante il D23, scopriamo che nella fiera è anche presente una vetrina dedicata allo show e in particolare ai costumi di scena.

Come potete vedere nella foto presente in calce alla notizia, i fan hanno potuto ammirare da vicino lo splendido lavoro dei costumisti. Notiamo quindi come lo stile sia simile all'uniforme indossata dal famoso cacciatore di taglie comparso per la prima volta nel 1980 in "L'Impero colpisce ancora", nonostante questo ci sono anche alcune differenze importanti: partendo dal colore, l'armatura verde è stata sostituita da una marrone con gli inserti più scuri probabilmente per mimetizzarsi con l'ambiente arido e desertico del pianeta in cui è ambientata la storia, è lo stesso Jon Favreau che ammette di essersi ispirato a Mad Max per The Mandalorian. Inoltre è diverso anche l'armamentario del protagonista, oltre al classico blaster possiamo vedere un fucile legato alla schiena, diverso da quello usato da Boba Fett.

Non resta che aspettare il 12 novembre per scoprire quale sarà la storia di The Mandalorian, che ricordiamo sarà ambientato dopo la caduta dell'Impero alla fine de "Il Ritorno dello Jedi".