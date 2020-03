Vediamo Lady Loki in azione in questo video del set della serie di Disney+

Dopo aver visto le primo foto dal set di Loki, vi segnaliamo questo breve video che ci mostra per la prima volta in azione i diversi personaggi che faranno la loro comparsa nella serie TV che farà parte del catalogo di Disney+.

Il filmato, presente in calce alla notizia e condiviso sulla pagina di Reddit dedicata agli spoiler dei film Marvel, si apre con una scena in cui sono presenti l'attrice Wunmi Mosaku, che secondo molti interpreterà un agente della Time Variance Authority, mentre discute insieme a Sophia Di Martino, che dovrebbe prestare il suo volto per Lady Loki, personaggio che accompagnerà il Dio dell'Inganno nei suoi viaggi.

Dopo qualche secondo possiamo assistere ad un cambio di scena, in cui vediamo un gruppo di uomini camminare sotto una pioggia torrenziale: tra di loro è presente Loki, ma in abiti "da civili", accompagnato da una figura il cui volto è coperto da un cappuccio. Secondo numerose teorie dei fan si tratterebbe di Owen Wilson, attore la cui parte all'interno dello show è ancora sconosciuta.

La serie si aggiungerà nel catalogo di Disney+ a partire dalla primavera del 2021, nell'attesa di avere qualche informazione in più, vi segnaliamo questo nostro articolo sulle prime ipotesi sulla trama di Loki.