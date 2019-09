Vediamo i panel della Warner Bros al Comic Con di New York, con l'anteprima di Watchmen

L'annata televisiva della Warner Bros è iniziata con la nuova stagione di Titans e si appresta a essere piena, con progetti destinati a diverse piattaforme di streaming o canali tradizionali. Con un'offerta così ricca, la casa di produzione americana avrà una presenza massiccia al Comic Con di New York, in programma tra il 3 e il 6 ottobre.

Diamo dunque un'occhiata a quali panel verranno tenuti dalla Warner, che mostrerà in anteprima il pilota di Watchmen. Ricordiamo, per la felicità dei fan italiani, che la serie arriverà su Sky Atlantic in contemporanea agli Usa.

Watchmen : immancabile un incontro su uno dei prodotti più attesi nel panorama televisivo, l'adattamento dell'opera di Alan Moore, una delle pietre miliari del fumetto. Verrà trasmesso il pilot e ci sarà una sessione di Q&A in cui potremo scoprire succose novità. La serie è in arrivo il 20 ottobre.

: immancabile un incontro su uno dei prodotti più attesi nel panorama televisivo, l'adattamento dell'opera di Alan Moore, una delle pietre miliari del fumetto. Verrà trasmesso il pilot e ci sarà una sessione di Q&A in cui potremo scoprire succose novità. La serie è in arrivo il 20 ottobre. Castle Rock : ci sarà l'anteprima della seconda stagione dello show basato sulle opere dello scrittore Stephen King e prodotta in collaborazione tra la Warner Bros TV e la Bad Robot Productions di J.J. Abrams (Lost). Saranno presenti diversi membri del cast e anche il co-creatore e showrunner Dustin Thomason . Lo show debutterà il 23 ottobre su Hulu .

: ci sarà l'anteprima della seconda stagione dello show basato sulle opere dello scrittore Stephen King e prodotta in collaborazione tra la Warner Bros TV e la Bad Robot Productions di (Lost). Saranno presenti diversi membri del cast e anche il co-creatore e showrunner . Lo show debutterà il 23 ottobre su . Riverdale : verranno discussi i misteri della quarta stagione, ma si parlerà anche del finale dello scorso anno. Ci sarà una presentazione con un video speciale cui seguirà la classica sessione di domande. Riverdale torna il 9 ottobre su The CW .

: verranno discussi i misteri della quarta stagione, ma si parlerà anche del finale dello scorso anno. Ci sarà una presentazione con un video speciale cui seguirà la classica sessione di domande. Riverdale torna il 9 ottobre su . Manifest : La presenza del cast e di Jeff Rake, produttore esecutivo e creatore della serie offriranno la migliore occasione per discutere quanto visto nella prima stagione e anche su cosa aspettarsi nei nuovi episodi che arriveranno sulla NBC , anche se al momento manca una data precisa.

: La presenza del cast e di Jeff Rake, produttore esecutivo e creatore della serie offriranno la migliore occasione per discutere quanto visto nella prima stagione e anche su cosa aspettarsi nei nuovi episodi che arriveranno sulla , anche se al momento manca una data precisa. Roswell, New Mexico : si tratta della seconda partecipazione dello show al Comic Con di New York e verranno forniti i dettagli su quanto accadrà nella nuova stagione, in arrivo su The CW nel corso dell'anno.

: si tratta della seconda partecipazione dello show al Comic Con di New York e verranno forniti i dettagli su quanto accadrà nella nuova stagione, in arrivo su The CW nel corso dell'anno. Harley Quinn : ci sarà spazio anche per la nuova serie animata che verrà trasmessa su DC Universe e dedicata a uno dei cattivi più iconici dei fumetti. Il primo trailer promette una serie dedicata a un pubblico adulto, dato che non mancheranno violenza e linguaggio scurrile, oltre al tipo di temi che verranno affrontati. A dare la voce alla protagonista ci sarà Kaley Cuoco (The Big Bang Theory).

: ci sarà spazio anche per la nuova serie animata che verrà trasmessa su DC Universe e dedicata a uno dei cattivi più iconici dei fumetti. Il primo trailer promette una serie dedicata a un pubblico adulto, dato che non mancheranno violenza e linguaggio scurrile, oltre al tipo di temi che verranno affrontati. A dare la voce alla protagonista ci sarà (The Big Bang Theory). Batwoman : restiamo nell'universo DC e, dopo i primi teaser, il panel sarà l'occasione in cui ammirare il pilot della serie con protagonista Kate Kane (Ruby Rose), che combatterà il crimine di Gotham City e affronterà il percorso che la porterà a diventare una supereroina. Batwoman esordirà il 6 ottobre su The CW.

: restiamo nell'universo e, dopo i primi teaser, il panel sarà l'occasione in cui ammirare il pilot della serie con protagonista (Ruby Rose), che combatterà il crimine di Gotham City e affronterà il percorso che la porterà a diventare una supereroina. Batwoman esordirà il 6 ottobre su The CW. Presentazioni varie: in aggiunta ai panel dedicati ai singoli show, verranno mostrate anche le novità di Black Lightning, Katy Keene, Legacies, Prodigal Son e Titans.



Non resta dunque che attendere l'evento per essere inondati di informazioni su tutti questi prodotti. Quale serie vi incuriosisce di più?