Vediamo una particolare foto di Arrow, in una foto backstage postata dallo sceneggiatore

Marc Guggenheim posta su Twitter una foto scattata nel backstage della penultima puntata di Arrow, in cui l'attore protagonista è in posa per una serie di scatti fondamentali per dire addio al suo personaggio.

La serie di Arrow ha avuto un grandissimo successo ma è ormai quasi giunta al capolinea. L'attore protagonista ha ammesso di aver partecipato all'ultima stagione di Arrow per soldi, ma diciamo che si è guadagnato il proprio compenso fino in fondo, visto che ora lo vediamo impegnato nelle riprese anche delle puntate finali.

In particolare lo showrunner Marc Guggenheim ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae l'attore di spalle, circondato da fotocamere. La didascalia recita: "Arrow si avvicina alla fine della sua partita".

Chi ha avuto modo di visionare il crossover Crisi Sulle Terre Infinite saprà sicuramente che le parole si riferiscono alla morte del personaggio, oltre che alla conclusione della serie. Oliver Queen si è infatti sacrificato per il bene comune e nella penultima puntata di Arrow, intitolata Green Arrow and The Canaries, abbiamo potuto assistere ad una scena in cui Mia Queen e William Clayton Queen si trovavano di fronte alla statua in memoria di Arrow a Star City.

Lo scatto postato su Tweet mostra proprio come hanno riprodotto la statua, fotografando Steven Amell con moltissime fotocamere poste intorno a lui.

Purtroppo la vita dell'attore non è sempre piacevole: Amell ha ammesso di aver avuto un attacco di panico durante la registrazione di un podcast.