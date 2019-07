Vediamo il poster dedicato alla puntata 666 de I Simpson

Halloween è ancora lontano, in più il clima afoso non contribuisce di certo a farci pensare alle atmosfere autunnali della festa, nonostante questo, i produttori de I Simpson hanno deciso di promuovere la puntata numero 666 dello show con protagonista Homer, a tema Treehouse of Horror. Nel frattempo ecco i top e flop della stagione 30 de I Simpson.

Come sapete ormai tutti, gli episodi facenti parte dello speciale di Halloween rendono la città di Springfield molto più pericolosa per i suoi abitanti, con serial killer, invasioni di zombi e mostri vari.

Stando alle immagini presenti nel poster, quest'anno gli scrittori della serie si sono ispirati a film e serie TV di grande successo: possiamo notare infatti l'omaggio a La Forma dell'Acqua, film di Guillermo del Toro, ma con protagonista Patty e l'iconico alieno dell'universo de I Simpson. Nella parte inferiore del poster invece, vediamo Lisa Simpson nei panni di Undici, pronta a sfidare i demoni dell'Upside Down presenti nella cittadina di Springfield. Insieme a lei ci saranno Bart, Millhouse, Nelson e Martin Prince nelle parti del gruppo di ragazzini che hanno sconfitto il Demogorgone. Particolarmente azzeccato ci sembra lo sceriffo Hopper interpretato dal commissario Winchester.

Vi ricordiamo che sono state recentemente annunciate le date di messa in onda de I Simpson 31, in onda dal prossimo 29 settembre.