Vediamo il promo della terza stagione de I Medici, serie TV in onda su Rai 1

È stato recentemente annunciato che I Medici si concluderà con la terza stagione, nel frattempo vi presentiamo il primo promo dedicato alla serie che racconta la vita di Lorenzo il Magnifico e la storia della celebre famiglia fiorentina.

Nel video, presente in calce alla notizia, possiamo dare un primo sguardo alle vicende che animeranno la Firenze del 1400, diventata il vero e proprio centro culturale di tutta l'Europa. Nel corso delle prossime puntate sarà presente il cast composto, tra gli altri, da Daniel Sharman, Alessandra Mastronardi e Bradley James, insieme alla new entry Toby Regbo, famoso per essere apparso in "Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald", che sarà il volto dell'artista Tommaso Peruzzi.

Inoltre un post presente sulla pagina Facebook dello show ha incuriosito tutti gli appassionati: sembra infatti anticipare l'aggiunta di Leonardo da Vinci al cast de I Medici, affermando come il genio del Rinascimento sia entrato in contatto con Lorenzo il Magnifico.

Ricordiamo che la serie, prodotta da Rai, Lux Vide, Big Light Productions e Altice Group e creata da un'idea di Frank Spotniz e Nicholas Meyer, sarà trasmessa su Rai 1 a partire dal prossimo 12 novembre, andando a concludersi definitivamente il 3 dicembre. Ad occuparsi della regia sarà invece Christian Duguay.