Vediamo il trailer del secondo spin-off di The Walking Dead

Quando è andata in onda la prima puntata della serie ispirata al fumetto di Robert Kirkman, nessuno avrebbe potuto prevederne l'enorme successo. L'universo narrativo ha continuato ad espandersi, grazie a serie tv spin-off e prossimamente anche film. Vediamo quindi il trailer del secondo spin-off di The Walking Dead.

Il focus di questo nuovo show sarà la prima generazione nata e cresciuta dopo l'apocalisse zombi. Nel video possiamo vedere i futuri protagonisti dello spin-off mentre ci introducono al mondo in cui sono vissuti. Scopriamo inoltre che le puntate saranno disponibili durante la primavera del 2020, mentre lo showrunner sarà Matthew Negrete. Come sapete non è ancora stato deciso il titolo della nuova serie di The Walking Dead. Ecco le parole di Scott Gimple sul progetto: "Sarà molto diverso dagli altri show. C'è un grande segreto nell'universo di Walking Dead. In tutti questi anni abbiamo visto un piccolo frammento del mondo. C'è un intero cosmo lì fuori".

La trama dello spin-off di The Walking Dead è ancora molto vaga, quello che è stato confermato è che i protagonisti, interpretati da Aliyah Royale, Annet Mahendru, Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston, dovranno affrontare un viaggio di crescita che li cambierà per sempre, mentre scopriranno tutti i segreti presenti nel mondo creato da Robert Kirkman.