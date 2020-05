La vedova di Sam Lloyd, attore di Scrubs:'Il vostro sostegno mantiene viva la sua memoria'

Poche ore dopo l'annuncio della morte dell'attore Sam Lloyd , interprete dell'avvocato Ted di Scrubs, a parlare è sua moglie Vanessa, che rivolge un messaggio accorato a chi le è stato vicino in questo momento difficile.

Sam Lloyd, conosciuto principalmente per il suo ruolo dell'avvocato Ted Buckland nella serie tv Scrubs, aveva recitato sporadicamente in altri ruoli prima e dopo la parte che l'ha reso famoso, come ad esempio in Malcolm, Modern Family, Shameless e Desperate Housewives.

La moglie di Sam Lloyd, Vanessa, ha espresso gratitudine a tutti coloro che le hanno dato sostegno e parole gentili da quando suo marito è venuto a mancare. L'attore è morto giovedì 30 aprile 2020 per complicazioni da cancro ai polmoni all'età di 56 anni.

Vanessa Lloyd racconta in un'intervista: "Sam ha adorato il suo lavoro. Voglio portare avanti la sua eredità e spero di condividere alcune delle bellissime canzoni a cui stava lavorando per il suo musical e per nostro figlio, Weston" e prosegue manifestando il suo dolore per l'accaduto, dicendo che tutta la situazione le pare ancora surreale: "La nostra famiglia è devastata. Non sembra reale. Non lo sarà mai. Sembra come se da un momento all'altro varcherà la porta di casa".

Zac Braff ha ricordato Sam Lloyd, unendosi ai saluti che ha ricevuto la famiglia nelle ultime ore per l'improvvisa scomparsa del collega e amico conosciuto sul set di Scrubs. Sono passati dieci anni dalla fine della famosa serie tv, e vi invitiamo a riscoprirla ripercorrendo la storia e il successo immortale di Scrubs.