Vedremo dei nuovi Bucky e Sam in The Falcon and The Winter Soldier

Presentando la Fase 4 del MCU al Comic-Con di San Diego, Kevin Feige ha ribadito più volte che molti dei prossimi capitoli (sia film che serie TV) porteranno qualcosa di nuovo all'interno del franchise, e stando a Sebastian Stan sarà lo stesso anche per The Falcon and the Winter Soldier.

"Stiamo utilizzando questi personaggi in modi di cui non abbiamo mai avuto l'opportunità. Li stiamo immergente in acque completamente nuove" ha spiegato l'attore, che riprenderà il ruolo di Bucky Burnes al fianco di Anthony Mackie (Sam Wilson). "Ci stiamo divertendo molto, è impossibile non divertirsi con Anthony. Sai, a volte vorrei davvero ucciderlo [Ride], ma parte questo, se nessuno dei due riesce ad uccidere l'altro fino alla fine dello show, allora siamo a posto."

In arrivo su Disney+ nell'autunno del 2020, a meno di sorprese The Falcon and The Winter Soldier firmerà il debutto televisivo del MCU che abbiamo conosciuto al cinema - resta da capire quando uscirà WandaVision, anticipata di recente ad un periodo indefinito del 2020.

Come per tutti i titoli del franchise, al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama: l'unica certezza è che nello show vedremo altri volti noti come Daniel Brühl (Zemo) ed Emily Van Camp (Sharon Carter).

Per altre notizie, vi lasciamo al recente rumor sulla possibile introduzione dei Thunderbolts e alle ultime foto dal set di The Falcon and The Winter Soldier.