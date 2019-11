Vedremo mai Red Alice in Batwoman? Ecco la risposta di Rachel Skarsten

Lo scorso 6 ottobre ha fatto il suo debutto una delle ultime serie appartenente all'Arrowverse, ovvero Batwoman. Tra i personaggi principali spicca quello di Alice interpretato dall'attrice Rachel Skarsten che ha parlato di un probabile percorso di redenzione per la nemesi principale di Kate Kane.

Nonostante la probabile presenza di uno storico nemico di Batman in Batwoman e il particolare dettaglio nell'episodio Who Are You? che potrebbe aver anticipato un altro celebre villain dell'uomo pipistrello, il personaggio che finora ha convinto maggiormente i fan è stato sicuramente quello di Alice, che all'interno della nuova serie del network The CW occupa il ruolo di nemesi principale per la protagonista Kate (Ruby Rose).

Apprezzata per il suo carattere fuori dagli schemi, caotico e divertente, il personaggio interpretato da Rachel Skarsten ha rilasciato un'intervista in esclusiva al portale TVLine dove ha parlato della possibilità di vedere Alice lottare in futuro al fianco di Kate Kane, facendo anche un piccolo riferimento a Red Alice, che nei fumetti diventa partner della cugina di Bruce Wayne.

Ecco le sue dichiarazioni:

"A dir la verità non ero sicura di come sarebbe stata accolta Alice, per questo sono molta sorpresa nel vedere che in molti fanno il tifo per lei nonostante non sia stato ancora mostrato il suo aspetto più delicato. Quando abbiamo fatto i primi test con Ruby abbiamo sviluppato una chimica piacevole tra di noi. Per questo motivo le persone vorrebbero vedere Alice redenta, perché c'è di mezzo anche Kate. Non farei tanto affidamento sul fatto che questo percorso possa avvenire presto. Per adesso agli sceneggiatori va bene il fatto che lei sia cattiva. Ma un giorno la situazione potrebbe cambiare. Nei fumetti a un certo punto Alice diventa Red Alice, partner di Batwoman, ma è un cambiamento che avviene molto in la".

Cosa ne pensate del personaggio di Alice? Vi ricordiamo inoltre che Batwoman farà parte insieme ad Arrow, Supergirl, The Flash e tutti gli altri show appartenenti all'Arrowverse del grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite che sarà compost da cinque episodi trasmessi tra dicembre 2019 e gennaio 2020. La serie, infine, viene trasmessa negli Stati Uniti da The CW, mentre in Italia non è ancora disponibile una data ufficiale. Qualora non l'abbiate fatto, potete visionare il promo della quinta puntata di Batwoman, trasmessa lo scorso 3 novembre.