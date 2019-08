Veep: un'emozionata Louis-Dreyfus saluta la serie per la sua conclusione

Il 12 maggio 2019 è terminata la corsa lunga sette stagioni di Veep, una delle serie comedy più acclamate e premiate degli ultimi anni e Julia Louis-Dreyfus (Selina Meyer) ha espresso solo lodi per l’esperienza.

“È stata una parte della mia vita di cui sono orgogliosa”, ha dichiarato l’attrice durante il panel Deadline Screening Series. “È il culmine della mia carriera”.

“Lodi a parte, che sono meravigliose e tutto, mi riferisco al fatto dell’aver partecipato a uno show che è stato incredibilmente impegnativo e incredibilmente gioioso, molto difficile e molto esaltante, tutto allo stesso tempo”, ha spiegato Louis-Dreyfus, che ha vinto ben 9 Emmy per la sua interpretazione di Selina Meyer, vice-presidente degli Stati Uniti alle prese con numerose avventure che coinvolgono lei e il suo staff, con continui rimandi allo scenario politico attuale.

Nove sono anche le candidature ricevute da Veep per gli Emmy di quest’anno e, se Louis-Dreyfus si imporrà ancora, batterà il record di vittorie per un’attrice. Al momento, infatti, divide il primato con Cloris Leachman. L’ultima stagione ha un significato ancora più speciale per lei, perché ha dovuto curarsi da un cancro al seno e, una volta guarita ha potuto iniziare le riprese.



Potete guardare il video del panel seguendo il link della fonte in calce all’articolo.

Ricordiamo infine, che sulle nostre pagine potete leggere la lista delle nomination agli Emmy 2019.