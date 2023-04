Velma, l'autore difende lo show: 'Non stiamo cancellando l'originale!'

Poche volte uno show ha subito sin dalla messa in onda del primo episodio l'ondata di critiche impietose toccate a Velma: la serie animata incentrata sulla storica compagna di viaggio di Scooby-Doo si è immediatamente guadagnata le antipatie del pubblico, al punto da spingere ancora una volta il suo autore ad ergersi in sua difesa.

Mentre si lavora già a una seconda stagione di Velma, infatti, a prendere la parola è ancora una volta Charlie Grandy, che insieme a Mindy Kaling ha dato vita a questa nuova, criticatissima versione del personaggio: l'autore, stavolta, ha voluto ricordare ai tanti fan imbestialiti di poter sempre trovare conforto nella serie originale.

"Le serie originali Hanna-Barbera sono sempre lì per essere guardate. Non stiamo cancellando gli originali, noi vogliamo semplicemente essere un piccolo pianeta di ghiaccio situato in qualche zona periferica dell'universo di Scooby-Doo. [...] Mindy [Kaling] venne da me e mi disse che le sarebbe piaciuto lavorare a una storia su Velma. Amava questo personaggio e pensava sarebbe stato divertente metterlo al centro dello show" sono state le parole di Grandy.

E voi, cosa ne pensate? Fate parte di coloro che hanno aspramente criticato la serie o tutto sommato l'avete trovata gradevole? Fatecelo sapere nei commenti! Critiche e successo, intanto, prendono direzioni opposte: Velma è più richiesta addirittura di The Last of Us!