Velma, confermata la seconda stagione (nonostante le critiche negative)

Velma è la serie più odiata su IMDB - ha un punteggio addirittura inferiore a Dragonball Evolution -, eppure lo show basato sul personaggio di Scooby-Doo è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione: l'uscita è attesa per il 2024.

Se, da un lato, la serie sviluppata da Charlie Grandy ha ricevuto recensioni estremamente negative, dall'altro la sua scarsa accoglienza ha attirato un alto numero di spettatori (con tutte le visualizzazioni che ne sono derivate): da un altro punto di vista, Velma è più richiesta di The Last of Us. Non ci resta che scoprire se i nuovi episodi susciteranno pareri migliori.

Stando alla sinossi ufficiale, "Velma è una serie comica animata per adulti, che racconta la storia delle origini di Velma Dinkley, il cervello sconosciuto e sottovalutato della banda di Scooby-Doo Mystery Inc. Una svolta originale e divertente che smaschera il passato complesso e sgargiante di uno dei risolutori più amati d'America". La protagonista è doppiata da Mindy Kaling, a cui si aggiungono Constance Wu (Daphne Blake), Glenn Howerton (Fred Jones) e Sam Richardson (Norville Rogers).

La prima stagione è stata annunciata il 10 febbraio 2021 come uno spin-off e presentata in anteprima il 12 maggio 2023 su HBO Max, per un totale di 10 episodi, mentre era il febbraio 2023 quando arrivò una prima indiscrezione sui nuovi episodi. Riuscirà la seconda parte ad attenersi maggiormente al materiale originale? Di certo, uno sviluppo virtuoso dello show non sarà facile: basti pensare al 40% dei giudizi professionali su Rotten Tomatoes o alla media di 56 su 100 secondo Metacritic.