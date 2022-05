Velma, prima foto dello spinoff di Scooby-Doo vietato ai minori!

Nel corso della presentazione dei prossimi progetti tv di Warner Bros., Mindy Kaling ha mostrato la prima immagine di Velma, la serie tv animata ambientata nell'universo di Scooby-Doo. Nell'immagine riproposta da Variety, si vede Kaling sul palco mentre sullo sfondo è proiettata la prima immagine della serie tv.

L'immagine mostra il personaggio principale della serie televisiva, Velma, in uno spogliatoio insieme ad altre ragazze mentre scoprono il cadavere di una donna a cui è stato estratto il cervello.

Mindy Kaling sarà Velma nello show e nel corso della presentazione ha spiegato che il personaggio ha subito alcuni cambiamenti fisici e ha sottolineato di non essere interessata alle eventuali critiche delle persone su questo dettaglio.



"Se Scooby-Doo aveva un cane parlante che poteva risolvere crimini, la mia Velma può avere la pelle marrone" ha dichiarato Kaling, riferendosi al cambiamento etnico della protagonista rispetto alle versioni precedenti.

Per la prima volta una serie metterà in primo piano il personaggio di Velma Dinkley, mai troppo approfondito all'interno delle altre produzioni riguardanti Scooby-Doo. I fan potranno scoprire diversi dettagli più specifici sul passato del personaggio e sulla sua bravura nel risolvere i casi.

Mindy Kaling si occupa del progetto anche in qualità di produttrice esecutiva.



Velma ripenserà il personaggio e cercherà di dare nuova linfa ad un franchise molto amato come Scooby-Doo.

La serie animata sarà pubblicata negli USA su HBO Max.