Velma, Mindy Kaling: 'Il rating? Nessuna opposizione, solo entusiasmo'

L'intera operazione Velma sembrava sin dall'inizio qualcosa che in pochi avrebbero osato pensare: prendere di peso un personaggio storico dell'animazione e trasformarlo in un prodotto espressamente pensato per un pubblico adulto è un rischio che farebbe tremare le gambe a un po' di produzioni, ma non a Warner Bros.

La serie, che recentemente ha superato Dragonball Evolution su IMDb nella poco ambita classifica dei prodotti più odiati dai fan, ha infatti ricevuto immediatamente il via libera dalla produzione, almeno stando a quanto raccontato dagli autori Mindy Kaling e Charlie Grandy.

"Nessuna opposizione, solo entusiasmo. È stato grandioso perché amiamo questo personaggio. È davvero iconica e ovviamente è uno dei pochi personaggi di quell'epoca in cui io possa identificarmi, ovviamente poi non è una sorpresa che a me piaccia scrivere di giovani donne. Charlie ha creato lo show, io ho solo recitato la mia parte. Ma questo mondo di teenager è un mondo così divertente che ho amato esplorare, anche perché è stato un ottimo modo per lavorare con attori con cui non avevo mai potuto lavorare on-stage, come Ming-Na Wen e Russell Peters" sono state le parole dell'ex-star di The Office.

Nonostante i pessimi voti, comunque, Velma è attualmente più richiesta addirittura di The Last of Us.