Velma, la seconda stagione è ufficiale! 'Siamo già al lavoro'

Poche serie animate sono state capaci di far rumore quanto Velma, almeno in questi ultimi tempi: lo show ideato da Mindy Kaling ha attirato immediatamente l'attenzione del pubblico, non necessariamente per i motivi che i fan avrebbero sperato. I numeri, però, non si discutono: la serie, dunque, è già certa di proseguire per una seconda stagione!

Recentemente risultata più richiesta addirittura di The Last of Us, Velma ha dunque ottenuto il semaforo verde dalla produzione per una seconda stagione dello show, come confermato dal CEO di Warner Television Group, Channing Dungey: "Il team di Dungey è al lavoro sulla seconda stagione dello spin-off Velma, una serie comedy animata per adulti creata da Mindy Kaling" si legge su Deadline.

Le proteste dei fan, dunque, non sembrano aver intimorito Warner, che intende anzi premiare i risultati evidentemente soddisfacenti in termini di ascolti ottenuti dallo spin-off di Scooby Doo: Velma, come ricorderete, ha fatto parecchio discutere per i suoi contenuti da molti ritenuti di scarsa qualità e non idonei alla storia del personaggio, arrivando addirittura ad essere più odiata del pessimo Dragonball Evolution su IMDb.

E voi avete visto Velma? Pensate che meriti le critiche ricevute o vi trovate d'accordo con la decisione di rinnovarla per una seconda stagione? Diteci la vostra nei commenti!