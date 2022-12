Velma, la serie per adulti sul personaggio di Scooby Doo ha una data d'uscita su HBO Max

Fin dal primo trailer di Velma ci eravamo chiesti quando questa nuova serie animata sarebbe arrivata in streaming e adesso HBO ha comunicato ufficialmente una data d'uscita ufficiale per la sua piattaforma digitale, HBO Max. La serie animata, pensata esclusivamente per un pubblico più adulto, avrà al centro l'iconico personaggio di Scooby-Doo.

La serie creata da Mindy Kaling debutterà sulla piattaforma il 12 gennaio 2023. Il personaggio di Scooby-Doo avrà finalmente i riflettori tutti per sé, dando ai fan del personaggio più intelligente del team di Scooby-Doo quello che desideravano da tempo. Secondo la sinnossi ufficiale, Velma racconta "la storia delle origini di Velma Dinkley (Kaling), la mente mai troppo celebrata e poco apprezzata della banda della Scooby-Doo Mystery Inc. Questo originale e divertente spin-off smaschera il complesso e colorato passato di una delle più amate risolutrici di misteri d'America".

La serie, tuttavia, non è stata esente da polemiche. Kaling, nel corso di una ospitata al programma di Seth Meyers, ha parlato del contraccolpo suscitato dall'annuncio che Velma sarebbe stata di origine sud-asiatica, e ne ha parlato di nuovo in ottobre al NYCC, osservando che: "Penso ai personaggi come a delle icone, ma in nessun luogo la Gang è definita dalla sua bianchezza, tranne che per Fred. Quindi sono rimasta un po' sorpresa. Credo che la maggior parte delle ragazze indiano-americane, quando vedono questo personaggio scettico, laborioso e poco apprezzato, si identifichino con lei".

Tra l'altro, la prima scena del teaser ironizza in modo intelligente su questo tipo di fandom tossico che può portare a polemiche così inutili, con Velma che scrive una lettera arrabbiata alla HBO Max per una serie sulle origini di Judy Jetson in cui Judy non è pazza per i ragazzi, scrivendo "Se c'è UNA cosa su cui internet è d'accordo, è che non si dovrebbe mai cambiare nulla, mai!".

HBO Max ha ordinato Velma come serie a febbraio 2021. La stessa Kaling ha fatto debuttare le prime immagini ufficiali della serie all'evento upfronts della Warner Bros. Discovery nel maggio 2022, mostrando quanto raccapricciante sarà lo show in riferimento al tipo di misteri che Velma dovrà risolvere.