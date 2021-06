Velma, la serie animata ripenserà il personaggio: ecco i dettagli

Ad inizio anno è stato annunciato che Mindy Kaling avrebbe prodotto prestato la propria voce a Velma, una serie che rivisita il personaggio iconico dell'universo di Scooby-Doo. Per il momento non è stato rivelato granché sullo show ma è stato annunciato che sarà come nessun'altra versione del franchise realizzata in precedenza.

Tom Aschein, presidente di Warner. Bros, Global Kids e Young Adults Classics, è intervenuto in questi giorni al TV Kids Summer Festival 2021, approfondendo i piani dello studio su Cartoon Network e HBO Max.

Dalle sue dichiarazioni si evince che Velma rappresenterà il personaggio con origini dell'Asia orientale e non presenterà diversi elementi chiave del cartone animato classico, tra cui proprio Scooby-Doo. Mindy Kaling è stata scelta proprio per il ruolo di Velma, al centro del progetto.



"Abbiamo un progetto non per bambini, Mindy Kaling è stata chiamata per Velma perché era entusiasta di reimmaginare come sarebbe Scooby-Doo se Velma fosse di origini dell'Asia orientale e vivesse in un mondo diverso.

E in quella versione che andrà prima su HBO Max, non ci sono né cani, né furgoni, ma abbiamo i nostri quattro personaggi chiave attraverso uno sguardo differente e penso che sia fantastico".

Si tratta della prima volta in cui Velma verrà ritratta in maniera differente rispetto al classico aspetto caucasico conosciuto grazie alla serie degli anni '50.



A novembre è scomparso Ken Spears, storico co-creatore di Scooby-Doo.