Velma, la serie HBO Max peggio di Drangonball Evolution: è la più odiata su IMDb

Già all'indomani del trailer ufficiale di Velma, il pubblico si era riversato sul web per esprimere le proprie polemiche contro questa re-immaginazione originale del personaggio di Scooby-Doo e adesso che la serie ha fatto finalmente il suo esordio su HBO Max la polemica non si è per nulla placata, anzi è stata trasformata in voto su IMDb.

Non solo, Velma è riuscita a battere persino Drangonball Evolution come serie con il peggior voto su IMDb, il celebre portale di informazione cinematografica che permette ai propri utenti di esprimere il proprio voto su film e show disponibili (ad esempio, The Last of Us è diventata la miglior serie su IMDb, battendo Breaking Bad in questi giorni).

Diversi utenti su Twitter lo hanno fatto notare: Dragonball Evolution ha ceduto il suo trono. Con il suo basso punteggio di audience di 2,5 su 10 al momento in cui scriviamo, non è più all'ultimo posto degli show peggiori sul sito, battuto in queste ore dallo spin-off di Scooby-Do per adulti Velma, che si attesta su un misero 1,3. Singolarmente, i due episodi disponibili finora hanno fatto solo marginalmente meglio, avendo ricevuto punteggi rispettivamente di 2,7 e 2,3. I bassi punteggi di IMDb rispecchiano l'accoglienza del pubblico già registrata su Rotten Tomatoes.

Nelle recensioni degli utenti, gli spettatori hanno criticato la mancanza in Velma del vecchio spirito di Scooby-Doo, nonché la mancanza dello stesso Scooby-Doo. Molti recensori si sono chiesti quale tipo di pubblico avessero in mente i creatori dello show, dal momento che non sembrava adatto ai gusti di chi amava il vecchio show per famiglie. Ma anche i fan che non avevano riserve sulla trasformazione di un amato cartone animato per bambini degli anni Sessanta in uno show d'animazione per adulti, hanno trovato difetti in questo particolare show, criticando non tanto la natura delle battute, quanto la loro percepita mancanza di qualità.

Nel frattempo, nonostante la pessima accoglienza, Velma è già una hit su HBO Max, tanto che il network avrebbe già in mente una Stagione 2. Scritta da Mindy Kailing, Velma è stata ordinata nel febbraio 2021 e ha debuttato su HBO Max il 12 gennaio scorso.