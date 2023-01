Velma è un successone: la serie è più richiesta di The Last of Us

Il trailer di Velma ha catapultato i suoi fan in un universo in cui si ha un focus sull'iconica banda temeraria di Scooby-Doo. Le recenti critiche avrebbero mostrato un'accoglienza negativa dell'idea. Ma esse si scontrano con la domanda effettiva intorno alla serie, battendo anche l'attesissima The Last of Us.

Secondo TheWrap infatti, gli ascolti di Velma sarebbero saliti del 127%, superando la richiesta di The Last of Us. Un'attenzione strepitosa per una serie apparentemente così rigettata al momento. Pareva infatti che Velma fosse la serie HBO Max più odiata su IMDb. Eppure l'idea innovativa con Mindy Kaling si è fatta conoscere... e non poco!

L'attrice ha affermato durante il New York Comic Con, attraverso UPI, che: "Lo Spider-Verse ci ha ispirati moltissimo, come anche vedere questi altri personaggi personificare lo spirito di questi franchise iconici. Allora ci siamo detti: 'Perché non ci proviamo anche noi? Amiamo tantissimo Scooby-Doo e faremo in modo di onorarlo'. E' una serie strepitosa, quella del 1960, e l'amiamo. Adoriamo anche le altre versioni, come quelle filmiche, e abbiamo pensato che questo fosse un modo interessate per dare un taglio differente-- qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima".

"Non c'è molta rappresentazione nell'animazione degli indiani americani, ragazze di colore negli anni 60, 79, 80, 80. Quindi quello che ho amato di Velma è che è vicina alla mia idea -- una studentessa intelligente, scettica e con tutti 10 e occhiali spessi che cadono spesso. Ha delle qualità strepitose...Quando da piccolo guardavo le programmazioni degli Scooby-Doo originali, mi identificavo molto con questo personaggio. Amo il fatto che esista. Non ha una bellezza canonica. Lei aiuta la banda perché è estremamente intelligente", ha poi aggiunto la Kaling.

Avete già visto "Velma"? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!