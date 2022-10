Velma: la nuova versione del personaggio di Scooby-Doo nel primo trailer di HBO Max

HBO Max ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Velma, serie animata per adulti che racconta la storia delle origini di Velma Dinkley, la mente insignificante e poco apprezzata della banda della Scooby-Doo Mystery Inc. con Mindy Kailing nel doppio ruolo di voce del personaggio e produttrice esecutiva della serie. Esordio atteso nel 2023.

Oltre alla Kaling (The Office, The Mindy Project) come voce della stessa Velma, la serie è interpretata da Glenn Howerton (It's Always Sunny in Philadelphia, A.P. Bio) nel ruolo di Fred Jones, Constance Wu (Crazy Rich Asians, Fresh Off the Boat) in quello di Daphne Blake e Sam Richardson (Veep, Marvel's M.O.D.O.K.) in quello di Norville "Shaggy" Rogers. Anche Frank Welker, da sempre voce di Scooby-Doo (e di Fred), è coinvolto, anche se il suo ruolo non è ancora stato specificato.

"Uno spin originale e umoristico che smaschera il complesso e colorato passato di una delle più amate svelatrici di misteri d'America", ha commentato Mindy Kaling. Charlie Grandy, Howard Klein e Sam Register sono anche produttori esecutivi. Velma è prodotto dalla Warner Bros. Animation".

HBO Max ha ordinato Velma come serie a febbraio 2021. La stessa Kaling ha fatto debuttare le prime immagini ufficiali della serie all'evento upfronts della Warner Bros. Discovery nel maggio 2022, mostrando quanto raccapricciante sarà lo show e con il tipo di misteri che Velma dovrà risolvere.

"Abbiamo un progetto non per bambini, Mindy Kaling è stata chiamata per Velma perché era entusiasta di reimmaginare come sarebbe Scooby-Doo se Velma fosse di origini dell'Asia orientale e vivesse in un mondo diverso. E in quella versione che andrà prima su HBO Max, non ci sono né cani, né furgoni, ma abbiamo i nostri quattro personaggi chiave attraverso uno sguardo differente e penso che sia fantastico".

Non è chiaro se anche in questa versione, come nel prossimo film di Scooby-Doo, Velma sarà lesbica oppure si tratterà di una versione in linea con le passate rappresentazioni del personaggio. La nuova serie Velma sarà disponibile su HBO Max nel 2023.