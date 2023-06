Velma, la Warner punta agli Emmy: la serie proposta come miglior serie animata

Dopo essere diventata la serie animata più vista su Max, Warner Bros. non ha più avuto dubbi e ha annunciato di aver proposto Velma come candidata alla categoria principale (Miglior serie animata) alla prossima edizione degli Emmy Awards che si svolgerà il prossimo 18 settembre. La serie è stata ampiamente criticata per le modifiche al personaggio.

La Warner Bros. TV ha condiviso un tweet "For Your Consideration", auspicando che Velma riceva una nomination per la categoria "Outstanding Animated Program". Ad accompagnare il post c'era una citazione del Daily Beast, che sosteneva che si trattava dell'"esempio perfetto" di come un franchise dovrebbe adattarsi ai tempi.

Su Rotten Tomatoes, Velma ha ricevuto un punteggio medio della critica del 40% e un punteggio molto basso del pubblico del 7%. Per un confronto, gli spettatori le hanno preferito di gran lunga uno show come Teen Titans Go!, che ha un punteggio medio del 37%. Velma ha ottenuto un punteggio addirittura inferiore a ThunderCats Roar del 2020. Questo show ha ottenuto un punteggio medio del 18%, più del doppio di Velma.

Tuttavia, i risultati ottenuti dalla show hanno convinto i dirigenti della Warner a rinnovare Velma per una seconda stagione.

La serie, proprio come l'originale Scooby-Doo, segue ancora un gruppo di adolescenti motivati a risolvere un mistero locale che sconcerta la comunità - nel caso della prima stagione, gli omicidi seriali delle "ragazze sexy" della Coolsville High e parallelamente la scomparsa della madre di Velma Dinkley. Tuttavia, la natura deliberatamente satirica e il rating R di Velma hanno reso questa nuova versione del personaggio una sfida per il pubblico. Rispetto alla serie e alla banda originale, il passaggio da un'animazione per famiglie a un'animazione per adulti si è rivelato controverso e irto di pericoli.