La vendetta di Alice nel promo dell'ottavo episodio di Batwoman

Salterà una settimana di programmazione, la Batwoman di casa CW con protagonista Ruby Rose, ma l'emittente americana ha diffuso già in rete il promo dell'ottavo e attesissimo episodio della prima stagione della serie, intitolato "A Mad Tea-Party" e soprattutto dedicato alla vendetta della villain Elizabeth Kane / Alice di Rachel Skarsten.

Finora, Batwoman ha messo in campo un conflitto famigliare abbastanza interessante tra le fila della stirpe dei Kane, più precisamente tra la protagonista Kate Kane / Batwoman e quella che dovrebbe essere la presunta sorella gemella Elizabeth, la Alice già citata poco sopra e che sta contribuendo a plasmare la criminalità di Gotham City. Dinamica che si è in realtà evoluta e complicata molto nel corso dei sette episodi finora andati in onda che però - a quanto pare - troverà una sua naturale conclusione nell'ottavo episodio, dove vedremo le conseguenze dello scontro tre le due protagoniste.



Risulta chiaro come la puntata vedrà Alice architettare "il suo piano più malvagio" e anche come questo comprenderà il tanto chiacchierato Tea Party che la villain ha anticipato nelle ultime settimane. Lo stesso titolo sembra proprio confermarlo, il che aumenta la curiosità sulla natura dell'evento.



Batwoman episodio otto, "A Mad Tea-Party", andrà in onda in america sulla CW il prossimo 1° dicembre. Vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Batwoman.