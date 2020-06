La vendetta di Chiara Ferragni su Fedez: 'Jennifer Aniston mi segue su Instagram'

Per la serie "la vendetta è un piatto che va servito freddo", Chiara Ferragni questa mattina si è presa la sua rivalsa sul marito, che nelle ultime settimane si è vantato dei like che Jennifer Aniston ha messo ai suoi post su Instagram.

Armata del microfono giocattolo di Leone, l'influencer italiana si è presentata in soggiorno, dove il marito stava sul divano con in mano l'iPhone, per comunicargli una notizia inaspettata. Nella Storia si vede Fedez chiedere "ti ha messo like?", ma la risposta è stata negativa e quando Chiara gli ha comunicato che "Jennifer Aniston ha iniziato a seguirmi con Instagram", lasciando cadere a terra il microfono, il rapper è rimasto senza parole e si è lasciato andare ad un laconico "nooo".

La Storia è stata ripresa anche da Fedez sul proprio Instagram, dove ha scritto che "oggi è un giorno molto triste". Dopo settimane di sfottò da parte del marito, Chiara si è presa la sua vendetta.

La coppia durante la quarantena ha tenuto compagnia i milioni di follower con siparietti e video del piccolo Leone, che hanno divertito molti. Di recente si è anche parlato di una possibile nuova gravidanza della Ferragni, ma è stata smentita dai diretti interessati nonostante gli indizi che andavano in direzione opposta.