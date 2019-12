In vendita il set LEGO dell' AT-ST Raider di The Mandalorian

Star Wars non sarebbe Star Wars senza tutto il suo corredo di oggetti del merchandising, e The Mandalorian in quanto parte dell'immenso universo creato da George Lucas non fa eccezione: gli store sono già invasi da oggetti provenienti direttamente dalle serie ideata da Jon Favreau.

Immancabile, ovviamente, il contributo di LEGO: la storica azienda di mattoncini sta infatti lanciando sul mercato una nuova linea dedicata all'universo starwarsiano. Tra i nuovi set messi in commercio spicca dunque anche quello dell'AT-ST Raider visto proprio in The Mandalorian.

Presenti ovviamente anche set tratti da momenti storici della saga, come lo sguscio di Anakin visto in Star Wars: La Minaccia Fantasma o l'Ala-Y apparsa nell'ultimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Inutile dire che non si tratta del primo oggetto del merchandising a tema The Mandalorian: già negli ultimi mesi gli store hanno visto arrivare una pioggia di peluche, Funko Pop!, tazze e così via raffiguranti Baby Yoda (aka The Child) vera e propria star della serie con buona pace di Pedro Pascal e soci.

I fan, intanto, hanno reso omaggio agli stuntmen che hanno lavorato in The Mandalorian; l'attore di Chewbacca, invece, ci ha svelato la corretta pronuncia del nome di uno dei personaggi di The Mandalorian.