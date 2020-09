Venessa Incontrada si mette a nudo su Vanity Fair: 'Nessuno mi può giudicare'

Senza vergogna e senza reticenze, Vanessa Icontrada si mette totalmente a nudo sulla copertina di Vanity Fair per supportare tutte le donne che come lei nel corso degli anni sono state oggetto di critiche e di scherni per la propria corporatura. Un messaggio di Body Positivity contro haters e bullismo.

L'attrice ha poi raccontato: "Questa copertina è per me il momento più bello della mia carriera. È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza senza paura".

"Nessuno mi può giudicare" recita la copertina della rivista. Dopo anni e anni in cui la Incontrada è stata derisa per la propria formosità, ora essa diventa oggetto d'orgoglio e di vanto: "Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal. La maternità, come per altro succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo. E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Si dice sempre, che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da chi non conoscevo. Ero delusa, ferita e disorientata: ma perché essere così cattivi?". Vanessa Incotrada, storica spalla di Claudio Bisio ha poi aggiunto: "A volte prendi peso, altre lo perdi. Un mese sei in dieta e vuoi perdere quei tre chili, un altro ti senti a posto con te stessa. Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare".

Nelle scorse settimane Vanessa è stata oggetto di critiche per la sua foto con Berlino de La Casa di Carta. In molti hanno infatti visto nella didascalia dell'immagine un messaggio politico laddove non c'era.