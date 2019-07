Venezia 2019: previste le premiere di The New Pope e ZeroZeroZero

La lineup del Festival di Venezia 2019 verrà svelata il 25 luglio, questo giovedì, ma dopo le prime anticipazioni sulla presenza di Joker e Rambo V ecco arrivare nuove indiscrezioni sulle serie tv che saranno presentate in anteprima al Lido.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, è molto probabile che la Biennale di Venezia ospiterà la serie ZeroZeroZero tratta dal romanzo-inchiesta di Roberto Saviano e l'attesissima The New Pope, la serie di Paolo Sorrentino che vedrà il ritorno di Jude Law al fianco delle new entry John Malkovich, Sharon Stone e Marilyn Manson.

Nonostante il debutto dello show sia previsto per il prossimo anno, ZeroZeroZero presenterà al Lifo i primi due episodi. La serie prodotta da Cattleya per Sky, Cana+ e Amazon è incentrata sugli effetti politici ed economici del traffico di cocaina ed è stata girata in diverse nazioni europee tra cui Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e anche in Africa e Sud America.

Tra i registi di ZeroZeroZero c'è anche Stefano Sollima, che dopo aver diretto Sicario: Day of the Soldado ha già in programma di girare l'adattamento di Without Remorse con Michael B. Jordan e il western Colt tratto da un soggetto del grande Sergio Leone.

Molto atteso, ovviamente, è anche il ritorno a Venezia di Paolo Sorrentino e il suo The New Pope scritto in collaborazione con Umberto Contarello e Stefano Bises. La trama della miniserie è avvolta nel mistero e non è ancora chiaro quale sarà il ruolo delle nuove aggiunte al cast. Guardate le immagini ufficiali di John Malkovich in The New Pope.