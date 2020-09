Venezia 77, Sgarbi ripreso dalla Serraiocco: 'Bisogna rispettare le distanze di sicurezza'

Sara Serraiocco, vincitrice del Kinéo International Award alla 77ma Mostra del Cinema di Venezia, ha richiamato all'ordine Vittorio Sgarbi durante la cerimonia di premiazione, ricordandogli la necessità del rispetto delle norme di distanziamento sociale.

La giovane attrice un po' imbarazzata per i comportamenti del critico d'arte troppo affettuosi, ha voluto ricordare a tutti i presenti che bisogna portare rispetto per i malati di Coronavirus e che, è di fondamentale importanza mantenere le distanze di sicurezza per evitare la diffusione del virus.

Come mostra il video divenuto virale nelle ultime ore sul web, Sgarbi durante la cerimonia di premiazione non ha lesinato baci, abbracci e strette di mano, ma quando è salita sul palco Sara Serraiacco è stato prontamente riportato all'ordine:

"Vorrei aggiungere una cosa. Vorrei mandare il messaggio che rispettare le distanze di sicurezza è fondamentale. Ho anche avuto un parente che è stato male per questo, e preferirei portare rispetto".

La risposta di Sgarbi non si è fatta attendere e nonostante i richiami del presentatore che temeva il peggio, il critico d'arte si è mostrato molto pacato: "Sono d’accordo. Io non porto la mascherina perchè rispetto le distanze di sicurezza ed è bene stare a distanza. Non va bene amarsi troppo".

Nei giorni scorsi a causa delle sue posizioni sull'utilizzo della mascherina, Sgarbi ha avuto un'accesa discussione con Alessandro Gassmann ed è stato addirittura ripreso da Elon Musk.