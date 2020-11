Quanto venivano pagati i protagonisti di Friends? Tutti i numeri

Friends è ancora una delle sitcom più amate di tutti i tempi nonostante il suo episodio finale sia andato in onda nel maggio 2004. A distanza di 16 anni, la serie riesce ancora ad appassionare milioni di spettatori con le puntate che vengono mandate in onda in chiaro su Italia 1 ogni pomeriggio.

Tutto questo successo porta ovviamente a guadagni economici non indifferenti, quindi non dovrebbe sorprendere che il cast principale composto dagli attori Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer abbia guadagnato una fortuna dal successo dello spettacolo. Quindi, quanto hanno guadagnato i protagonisti della serie?

Secondo Business Insider, per la prima stagione dello show, le sei star sarebbero state pagate ciascuna 22.500 dollari per episodio. Nella seconda stagione, alcuni guadagnavano fino a 40.000 dollari per episodio. Nella stagione 3, c'è stato un aumento di stipendio fino a 75.000 dollari per episodio e per la stagione 4, gli stipendi sono aumentati a 85.000 dollari per episodio.

Tutto è andato a salire, infatti nella quinta stagione i sei attori sono stati pagati 100.000 dollari, 125.000 dollari nella sesta stagione e ben 750.000 dollari nelle stagioni 7 e 8. Nelle stagioni finali, gli attori di Friends sono diventati i personaggi televisivi più pagati dell'epoca incassando più di un milione di dollari per episodio nelle ultime due stagioni dello show.

Tuttavia i veri soldi dello show sono arrivati nel corso degli anni dalle repliche. Secondo un precedente rapporto di USA Today, ogni attore di Friends guadagna circa 19- 20 milioni di dollari all'anno dai diritti d'autore dello spettacolo. Lo studio dello spettacolo, la Warner Bros., è però colei che guadagna di più: la società ricava 1 miliardo di dollari all'anno dalle entrate delle repliche e ha un nuovo progetto in cantiere con il cast originale di Friends che potrebbe fruttargli ancora tanti soldi insieme ad HBO Max.

Sempre in ambito monetario, quanti soldi sono stati prestati da Joey a Chandler in Friends? Ecco a voi il conteggio effettuato da un fan-