Venne dal Freddo, spie e segreti nel trailer della nuova serie in arrivo su Netflix

Il mese di gennaio è ricco di nuovi contenuti per gli abbonati Netflix: non solo vi saranno grandi ritorni come la terza stagione di Snowpiercer o la quarta stagione di Ozark, manche nuovi arrivi come Venne dal Freddo, la serie spy thriller di Adam Glass, di cui è disponibile ora il trailer ufficiale.

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie tv ideata dal produttore di Supernatural Adam Glass.



Si tratta di Venne dal Freddo, avventura spionistica con protagonista Margarita Levieva (Revenge, The Deuce), una ex-spia russa ora madre single residente negli Stati Uniti che si ritroverà presto a fare i conti con il proprio passato.



Ma lo spy thriller scritto e prodotto da Glass nasconde anch'esso un elemento "sovrannaturale", poiché Jenny Franklin (Levieva), come si vede anche dal trailer ufficiale che trovate in testa alla notizia, sembra essere l'unico soggetto umano sopravvissuto a un esperimento segreto del KGB che le ha conferito delle abilità speciali.



Così quando si verifica una misteriosa serie di incidenti causati da qualcuno che sembra ricalcare il modus operandi dei tempi in cui era ancora "Whisperer", Jenny si ritrova invischiata nella questione senza via di scampo.



Se volete sapere come andrà a finire, vi consigliamo di sintonizzarvi il 28 gennaio su Netflix per godervi tutti gli 8 episodi da 50 minuti che compongono la prima stagione di Venne dal Freddo.