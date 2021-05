Venom, le serie TV Marvel in cui compare in attesa di rivederlo al cinema

Venom è un personaggio immaginario dei fumetti creato della Marvel Comics per essere un rivale e a volte un alleato ed ex nemico giurato dell'Uomo Ragno. Venne ideato negli anni ottanta da David Michelinie e dal disegnatore Todd McFarlane.

Venom è un simbionte alieno, ovvero una sorta di parassita extraterrestre che per sopravvivere ha bisogno di attaccarsi a un altro organismo vivente. Nato inizialmente come un feroce e violento supercattivo, nel corso dei suoi anni editoriali è divenuto un antieroe che non uccide per divertimento, ma segue una logica ferrea quanto distorta nel tentativo di difendere gli innocenti dalle ingiustizie.

La prima volta che lo abbiamo visto al cinema è stato in Spider-Man 3, in cui è interpretato da Topher Grace e svolge il ruolo di antagonista principale. Recentemente, però, è entrato a far parte del Sony Pictures Universe of Marvel Characters con l'interpretazione di Tom Hardy. Il primo film è uscito nel 2018 e il secondo è atteso per quest'anno. Proprio per aumentare l'hype, ecco in quali serie televisive Marvel potete trovare il simbionte.

Venom, infatti, è uno dei personaggi più importanti dei fumetti Marvel ed è comparso soprattutto in serie animate del brand. Tra queste possiamo citare cinque serie dedicate all'Uomo Ragno ovvero Spider-Man - L'Uomo Ragno, Spider-Man Unlimited, The Spectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man e la nuova serie animata Spider-Man.

Oltre a queste il simbionte fa la comparsa anche in Hulk e gli agenti S.M.A.S.H., Phineas e Ferb: Missione Marvel, Disk Wars: Avengers e nella serie animata dedicata ai Guardiani della Galassia.

Vi lasciamo con una curiosità: vedremo Venom e Spidey finalmente insieme in un prossimo futuro? Chi può dirlo! Nel frattempo, scopriamo insieme quali sono i poteri di Carnage, il villain di Venom 2.