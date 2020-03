Venticinque anni fa la storica gaffe del signor Giancarlo a "La Ruota della Fortuna"

Sono passati esattamente 25 anni dalla storica gaffe del signor Giancarlo Pelosini a "La Ruota della Fortuna", che sbagliò (secondo molti in maniera volontaria) la risposta sulle Amazzoni perdendo otto milioni di Lire ma restando nella storia del programma condotto da Mike Bongiorno.

L'episodio è ancora oggi ricordato da molti per la sua ilarità e per la reazione del compianto conduttore televisivo, che l'accolse come sempre con il suo garbo. Il signor Giancarlo rimase in gioco per quattro puntate, nel corso delle quali fu il campiona assoluto del gioco.

La risposta sbagliata, tuttavia, non gli costò l'eliminazione. Pelosini infatti come ricorda oggi TGCom, avrebbe comunque dovuto lasciare il gioco secondo il regolamento.

Di recente il concorrente è stato intervistato dal Fatto Quotidiano, a cui ha riconosciuto che oggi rifarebbe la stessa cosa in quanto convinto che la risposta che diede sia ancora giusta. "Subito dopo tutti iniziarono a ridere, compresa Paola Barale che non si reggeva più in piedi" ha ricordato lo storico concorrente, il quale quale però ha precisato che la celebrità non è stata immediata, ma è arrivata solo dopo soprattutto grazie ad internet e YouTube. "Ancora oggi mi chiamano ovunque, anche due ricercatori del Vietnam mi hanno omaggiato con una locandina. Io non mi sottraggo perchè credo che sia divertente e mi fa piacere condividere l'esperienza con il resto della comunità".