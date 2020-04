La vera identità di Charlotte Hale in Westworld 3 è stata rivelata

Abbiamo letto i titoli e sinossi delle puntate di Westworld 3, ma in molti sono ancora sorpresi dalle scoperte fatte nel corso del quarto episodio della serie prodotta da HBO, in particolare quella riguardante Charlotte Hale.

Nel corso della puntata infatti abbiamo scoperto che Dolores è riuscita a far fuggire cinque copie di sé stessa, riuscendo nell'intento assumendo l'identità di Charlotte, Hale, Musashi e Martin Connells. Non sappiamo ancora invece il nome della quinta copia, anche se i fan sono già alla ricerca di indizi a riguardo. Il diverso comportamento tenuto da Charlotte aveva insospettito tutti gli appassionati dello show nato dalla mente di Jonathan Nolan e Lisa Joy, che avevano subito capito come la sua aggressività non fosse tipica del personaggio, ne di Teddy.

Tessa Thompson, parlando ai microfoni di Variety, aveva indicato questo come un nuovo inizio per la serie, parole che assumono un nuovo significato dopo il colpo di scena andato in onda in "The Mother of the Exiles".

Se cercate altre indiscrezioni sulla produzione di HBO, vi segnaliamo una notizia riguardo un dettaglio su un poster di Westworld 3, che sembra rivelare il destino di uno dei personaggi principali visti nella show il cui cast è composto da Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright e Thandie Newton.