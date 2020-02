Quale è la vera identità di Nash Wells di The Flash dopo Crisi sulle Terre Infinite?

Continuano le indiscrezioni sulla serie prodotta da The CW: dopo la foto scattata sul set di The Flash, vi segnaliamo un'interessante teoria riguardo la vera identità di Nash Wells post Crisi sulle Terre Infinite.

Come sapete l'ambizioso evento crossover si è concluso con l'arrivo di tutti i supereroi dell'Arrowverse su Earth-Prime. Tra le varie conseguenze di questo fenomeno troviamo anche l'eliminazione delle diverse versioni di Harrison Wells, personaggio apparso in numerosi episodi della serie su Barry Allen: a sopravvivere infatti è stato solo Nash Wells, come è stato rivelato nella puntata intitolata "Marathon".

Successivamente però i fan hanno visto un secondo Harrison Wells, iniziando quindi a porsi alcune domande riguardo la vera identità di Nash: in particolare si chiedono se non sia Reverse Flash, acerrimo avversario del protagonista che era riuscito a confondersi copiando l'identità di Harrison Wells. Nel corso delle sei stagioni i due si sono affrontati numerose volte, non ci stupirebbe sapere quindi che anche in queste puntate Flash dovrà sconfiggere il villain con il volto di Tom Cavanagh.

Siamo sicuri che nei prossimi episodi, che andranno in onda il prossimo 25 febbraio, scopriremo qualcosa in più su questa teoria, nel frattempo vi lasciamo con le nostre prime impressioni su The Flash 6.