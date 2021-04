I veri Peaky Blinders: tutto sulla vera storia che ha ispirato la serie

Uno degli show di maggior successo degli ultimi anni è, senza dubbio, Peaky Blinders, produzione britannica che nel nostro paese è distribuita tramite Netflix, e che ha affascinato tutti per la rappresentazione cruda e violenta, affascinante e dai toni cupi, dell'Inghilterra del Primo dopoguerra, per uno show dal livello artistico incredibile.

Abbiamo visto insieme le ragioni dietro al perché Cillian Murphy odi il suo look da Thomas Shelby in Peaky Blinders, ma oggi vogliamo ritornare alle origini della produzione, per parlarvi di com'è nato lo show, e di quali siano le sue ispirazioni nel mondo reale.

Una storia "vera"

Di certo, un primo elemento particolarmente verosimile della serie è la sua ambientazione, ovvero la Gran Bretagna, che si apprestava a ripartire negli anni '20 dopo la Prima guerra mondiale. Ma non è tutto: le storie dello show, infatti, sono ispirate a un vero gruppo di criminali - dal nome proprio di Peaky Blinders - operante a Birmingham, e che era coinvolto in svariate operazioni losche, soprattutto legate al gioco d'azzardo.

A tal proposito, il creatore dello show Steven Knight, ha dichiarato in un'intervista per History Extra, un curioso aneddoto che è servito per dare origine alla serie:

"Una delle storie che mi ha spinto a scrivere Peaky Blinders mi è stata raccontata da mio padre… Il suo papà gli diede un messaggio, e gli disse 'vai a portarlo ai tuoi zii'... Mio padre bussò alla porta, e c'era un tavolo con otto uomini… vestiti in maniera impeccabile, che indossavano dei berretti, e con le pistole in tasca. Il tavolo era ricoperto di soldi… Solo quella singola immagine - fumo, alcol, e questi uomini vestiti di tutto punto in questi bassifondi di Birmingham - ho pensato, questo è il mito, questa è la storia, ed è la prima immagine con la quale ho iniziato a lavorare".

Insomma, una genesi davvero incredibile.

