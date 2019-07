Veri scienziati trovano un grossolano errore in Stranger Things 3 sulla Costante di Planck

Una delle caratteristiche che ha fatto la fortuna di Stranger Things è l'attenzione ai dettagli nella ricostruzione degli anni '80, dai vestiti alle locandine nei cinema: tuttavia, ce n'è uno che è sfuggito ai creatori dello show, come notato dal National Institute of Standards and Technology.

Come chi ha già visto la terza stagione della serie ormai sa bene, ad un certo punto durante lo svolgimento la Costante di Planck assume una determinata importanza per la risoluzione di un punto della trama: il problema è che la Costante di Planck utilizzata in Stranger Things è sbagliata, perché fa riferimento a dati aggiornati solo nel 2014, e non nel 1985.

"Molti di noi hanno terminato la terza stagione e siamo lieti che la produzione abbia utilizzato la costante di Planck come elemento di trama" ha dichiarato a Yahoo Lifestyle Ben Stein, direttore editoriale dell'ufficio per gli affari pubblici del NIST. "Abbiamo ascoltato il valore utilizzato nello spettacolo e ho capito che era il valore raccomandato nel 2014, non quello che sarebbe stato disponibile nel 1985."

Con il progresso tecnologico e scientifico, come sappiamo, aumenta la capacità dell'uomo di misurare i dati infinitesimali, e nel caso della Costante di Planck, nonostante il valore "vero" della costante non sia mai cambiato, l'abilità dell'uomo di misurarla con una precisione è migliorata: ciò significa che il 6,62607004 menzionato nello show è una misura "migliorata" di quella che sarebbe stata disponibile nel 1985, che all'epoca era un valore di 6,626,176 mila.

Tra l'altro, la misurazione del 2014 non è nemmeno la più aggiornata, dato che una nuova modifica del 2018 ha portato il valore a 6.62607015.

Non si tratta dell'unico errore di continuità visto in Stranger Things 3: come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, ce n'è uno relativo alle M&Ms rosse, presenti nello show ma inesistenti nella realtà se non dopo il 1987.

Per altre informazioni, vi rimandiamo ad un messaggio segreto di Stranger Things 3 che potrebbe svelare delle informazioni per la quarta stagione.